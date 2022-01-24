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Сегодня, 17:08

Россияне одержали пять побед в первый день чемпионата мира по ММА

Иван Шитик
Корреспондент

Пять российских бойцов одержали победы в первый день чемпионата и первенства мира по ММА. Соревнования продлятся до 29 января.

В весовой категории до 61,2 кг взрослого чемпионата мира по ММА россиянин Шахбан Гапизов победил Даниэля Бейнбриджа (Англия); до 65,8 кг — Курбан Зайнуков победил решением судей Марека Меловарски (Словакия); до 77,1 кг — Абдула Алиев победил судейским решением Кэмирона Клементса (Северная Ирландия).

В первенстве мира по юниорам (18-20 лет) в весовой категории до 61,2 кг Асеф Чопуров вырвал победу по очкам у Шокрукха Зиедова (Узбекистан); до 70,3 кг — Максим Фукс взял верх по очкам над Дор Бен Сасоном (Израэль).

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