Россияне одержали пять побед в первый день чемпионата мира по ММА

Пять российских бойцов одержали победы в первый день чемпионата и первенства мира по ММА. Соревнования продлятся до 29 января.

В весовой категории до 61,2 кг взрослого чемпионата мира по ММА россиянин Шахбан Гапизов победил Даниэля Бейнбриджа (Англия); до 65,8 кг — Курбан Зайнуков победил решением судей Марека Меловарски (Словакия); до 77,1 кг — Абдула Алиев победил судейским решением Кэмирона Клементса (Северная Ирландия).

В первенстве мира по юниорам (18-20 лет) в весовой категории до 61,2 кг Асеф Чопуров вырвал победу по очкам у Шокрукха Зиедова (Узбекистан); до 70,3 кг — Максим Фукс взял верх по очкам над Дор Бен Сасоном (Израэль).