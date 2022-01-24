Камил Гаджиев: «Мы готовы к стенке на стенку с ACA»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил о готовности проведения турнира в формате «стенка на стенку» с лигой ACA.

«Зачем говорить, что они [ACA] готовы [устроить турнир с UFC в формате стенка на стенку], когда UFC никогда не согласятся? Это же очевидно, правильно? А вот мы [AMC Fight Nights], например, готовы», — сказал Камил Гаджиев представителям СМИ после пресс-конференции, посвященной турниру «Тройной удар».

Следующий турнир ACA состоится 28 января в Грозном. В главном событии вечера сойдутся средневесы Магомедрасул Гасанов и Абдул-Рахман Джанаев.

В этот же день в Москве состоится турнир AMC Fight Nights. В главном событии российский тяжеловес Григорий Пономарев сразится с бразильцем Фернандо Родригесом.