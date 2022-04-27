«Подожду, когда лучший тяжеловес в истории будет в лучшей форме». Джон Джонс подерется с Миочичем в сентябре

Возвращение бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) состоится ранней осенью против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4). Об этом рассказал сам Джонс.

«Стипе сказал, что придет в лучшую форму к сентябрю, — написал Джонс в Twitter. — Я разочарован, но терпелив. Хочу, чтобы лучший тяжеловес всех времен был в наилучшей форме. Я подожду до сентября. Никаких оправданий». Когда один из пользователей Twitter отреагировал на сообщение Джонса словами «Чувак, это отстой», Джонс написал: «Согласен с тобой. Однако мои тренеры и их семьи были в полном восторге от этого боя. Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован долгим ожиданием».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, Невада, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.