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Минеев — о бое Махачев — Оливейра: «Шансы 50 на 50»

Минеев оценил шансы Махачева на победу в противостоянии с Оливейрой
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев оценил шансы Ислама Махачева на победу в противостоянии с Чарльзом Оливейрой.

«Посмотрю бой Махачева и Оливейры, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Мои друзья-дагестанцы говорят, что у Ислама больше шансов [на победу]. Я бы как раскидал тут шансы? Не могу ответить на этот вопрос. Знаю, что у Ислама хороший, сильный грэпплинг, контроль. Оливейра чемпионом не просто так стал. Наверное, все-таки 50 на 50».

Также Минеев рассказал о встрече с Махачевым в Дагестане.

«Пересекался с Махачевым [в Дагестане] примерно года полтора назад. [Сказали друг другу:] салам-калам. У нас же залы рядом расположены. Наши двери расположены в тридцати метрах друг от друга», — сказал боец.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится сегодня, 22 октября, в Абу-Даби. Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.

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Владимир Минеев
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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