Харитонов назвал поединок Махачева и Оливейры боем года

Российский боец Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от главного поединка UFC 280 между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Тот, кто настроится и подойдет к поединку хладнокровнее, победит. Этот бой называют «Поединком за наследие Махачева» и «Бой года»? Поддерживаю такое название», — сказал Харитонов «СЭ».

Поединок за звание чемпиона UFC в легком вес пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется не ранее 23.00 мск.