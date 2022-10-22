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Сегодня, 14:25

Харитонов назвал поединок Махачева и Оливейры боем года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российский боец Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от главного поединка UFC 280 между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Тот, кто настроится и подойдет к поединку хладнокровнее, победит. Этот бой называют «Поединком за наследие Махачева» и «Бой года»? Поддерживаю такое название», — сказал Харитонов «СЭ».

Поединок за звание чемпиона UFC в легком вес пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется не ранее 23.00 мск.

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Ислам Махачев
Сергей Харитонов
Чарльз Оливейра
UFC
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