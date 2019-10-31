Владимир Минеев: «Кинул бы в Конора микрофон, если бы был там»

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, что бы он сделал, если бы присутствовал на пресс-конференции Конора Макгрегора в Москве.

— Если бы я был, там я бы микрофоном запустил и попытался в него попасть. Это неправильно, но я бы так сделал. Если бы в отеле встретил, куда я приехал и ждал его, то тоже можно было бы что-то в него кинуть. Хоть что-то он должен получить, хоть какой-то негативный плевок обратно, — сказал Минеев. (Михаил Потапов)