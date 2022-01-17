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Сегодня, 19:21

Штырков проведет бой против Силвы в марте на турнире ACA в Санкт-Петербурге

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Иван Штырков.
Фото Instagram

Президент лиги ACA Алексей Яценко анонсировал следующий бой российского полутяжеловеса Ивана Штыркова. Его оппонентом станет бразилец Леандро Силва.

«Он проведет бой 27 марта в Санкт-Петербурге. Оппонент — Леандро Силва», — сказал Яценко на пресс-конференции, которая состоялась 17 января в Москве.

На счету 33-летнего Штыркова в ММА 19 побед и 2 поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года на турнире ACA в Москве, Штырков нокаутом выиграл у Артура Астахова.

Иван Штырков
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