Штырков проведет бой против Силвы в марте на турнире ACA в Санкт-Петербурге

Президент лиги ACA Алексей Яценко анонсировал следующий бой российского полутяжеловеса Ивана Штыркова. Его оппонентом станет бразилец Леандро Силва.

«Он проведет бой 27 марта в Санкт-Петербурге. Оппонент — Леандро Силва», — сказал Яценко на пресс-конференции, которая состоялась 17 января в Москве.

На счету 33-летнего Штыркова в ММА 19 побед и 2 поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года на турнире ACA в Москве, Штырков нокаутом выиграл у Артура Астахова.