Виталий Минаков: «Если мне не дадут американскую визу, это конец карьеры»

Российский боец-тяжеловес Виталий Минаков в интервью «СЭ» заявил, что может завершить карьеру, если ему не дадут американскую визу.

26 октября Минаков должен был провести бой с американцем Хави Айялой на турнире Bellator 232 в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США). Однако поединок сорвался из-за того, что россиянин не успел получить американскую визу. По словам Минакова, у него нет визы до сих пор.

— До сих пор не дали, я все еще жду ответа от посольства, — сказал Минаков.

— Ваш менеджер — Ризван Магомедов — сказал, что следующий бой вы проведете в начале 2020 года. Что известно на этот счет?

— Визы у меня пока нет, так что я не знаю, что он имел в виду. Если только турнир в Дублине, который будет в феврале (22 февраля. — Прим. «СЭ»). Вот там — да, я могу выступить. Но пока разговоров таких не было. Вообще, очевидно, что если мне визу не дадут, то это конец карьеры. Потому что ждать турниров Bellator в Европе — это гиблое дело. Они там очень редко проходят, и все титульные бои бывают только в США.

— То есть в российские промоушены вас не интересуют?

— Давайте будем честными — я уже не в том возрасте. Я мосты не сжигаю, все может быть, но сейчас мне это не интересно.

— У вас же еще четыре боя осталось по контракту с Bellator?

— По-моему, три или четыре, да. Но точно не помню.

34-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе. Провел в ММА 23 боя (22 победы, 1 поражение). (Михаил Потапов)