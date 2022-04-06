Висенте Луке: «Мне не нравится Ковингтон как личность, но я уважаю его как бойца»

Топовый полусредневес UFC Висенте Луке (21-7) сообщил, что после победы над Белалом Мухаммадом (20-3) он намерен подраться с Колби Ковингтоном (17-3).

«Ковингтон — претендент номер один, — сказал Луке в интервью ESPN. — Недавно он одержал победу. Когда я буду готов драться, то я бы хотел заполучить бой с Ковингтоном, а затем подраться за титул. Посмотрим, что произойдет.

Мне не нравится Колби как личность. Не нравится, как он ведет себя за пределами клетки, но я уважаю его как бойца. Он крутой боец, потому что вкладывает сердце и душу, чтобы одержать победу. У нас получился бы потрясающий поединок. Я постарался бы финишировать его».

Луке подерется с Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.