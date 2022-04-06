Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:27

Висенте Луке: «Мне не нравится Ковингтон как личность, но я уважаю его как бойца»

Висенте Луке хочет подраться с Колби Ковингтоном
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Топовый полусредневес UFC Висенте Луке (21-7) сообщил, что после победы над Белалом Мухаммадом (20-3) он намерен подраться с Колби Ковингтоном (17-3). 

«Ковингтон — претендент номер один, — сказал Луке в интервью ESPN. — Недавно он одержал победу. Когда я буду готов драться, то я бы хотел заполучить бой с Ковингтоном, а затем подраться за титул. Посмотрим, что произойдет. 

Мне не нравится Колби как личность. Не нравится, как он ведет себя за пределами клетки, но я уважаю его как бойца. Он крутой боец, потому что вкладывает сердце и душу, чтобы одержать победу. У нас получился бы потрясающий поединок. Я постарался бы финишировать его».

Луке подерется с Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.

Колби Ковингтон
UFC
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Головкин: «Я доволен своей карьерой и ни о чем не жалею»

Дудаев дал прогноз на бой Чимаева и Бернса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости