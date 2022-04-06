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Сегодня, 18:39

Дудаев дал прогноз на бой Чимаева и Бернса

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Боец полусредней весовой категории АСА Черси Дудаев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Чимаев — пахарь. Я думаю, что три раунда он с легкостью может подраться. Многие думают, что его хватает на один раунд, но на самом деле Хамзат очень хорошо дышит. У UFC скоро будут большие проблемы», — приводит слова Дудаева MMA.Metaratings.ru.

Гилберт Бернс сразится с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

На счету Бернса 20 побед и 4 поражения, у Чимаева — 10 побед и 0 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chersi-dudaev-o-chimaeve-u-ufc-skoro-budut-bolshie-problemy--1239134/
Хамзат Чимаев
ММА
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