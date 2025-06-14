Винников победил иранца Сафари в главном бою турнира Ural FC в Москве

Российский тяжеловес Антон Винников единогласным решением судей победил иранца Масуда Сафари. Бойцы возглавили турнир Ural FC, который состоялся 14 июня в Москве.

Теперь в активе 31-летнего Винникова по прозвищу Камаз в ММА 17 побед и пять поражений. Винников владеет временным поясом Open FC, также россиянин был чемпионом сербского промоушена ARMMADA. В активе 32-летнего Сафари теперь шесть побед, два поражения и ничья. Сафари — чемпион Ирана по ушу-саньда, обладатель пояса MMA Series.

В со-главном событии шоу Тахир Абдуллаев (16-3) из Азербайджана техническим нокаутом в первом раунде победил россиянина Олега Косинова (15-7).

Полные результаты турнира Ural FC в Москве выглядят следующим образом:

— до 70 кг, ММА, 3 раунда: Джамалутдин Гусейнов (1-0, Саратов) единогласным решением судей победил Алима Урчукова (3-3, Москва);

— до 84 кг, ММА, 3 раунда: Вячеслав Иовин (3-0, Подольск) техническим нокаутов в первом раунде победил Дмитрия Кириллова (3-5, Лыткарино);

— до 61 кг, ММА, 3 раунда: Эзиз Пенджиев (5-1, Туркменистан, Москва) удушающим приемом в третьем раунде победил Муниса Рамихудоева (3-3, Таджикистан, Москва);

— до 61 кг, ММА, 3 раунда: Кирилл Кохнюк (7-3, Санкт-Петербург) в первом раунде нокаутировал Ханболота Азизбекова (4-2, Кыргызстан, Москва);

— свыше 93 кг, ММА, 3 раунда: Шахбоз Ортиков (2-1, Узбекистан) удушающим приемом в первом раунде победил Марата Алиасхабова (7-4, Калининград);

— До 70 кг, ММА, 3 раунда: Джонибек Кадыров (8-2, Таджикистан) удушающим приемом в первом раунде победил Данилу Терещенко (2-3, Москва);

— До 70 кг, ММА, 3 раунда: Евгений Зеленцов (6-1, Нижний Новгород) единогласным решением судей победил Вячеслава Самселя (8-4, Санкт-Петербург);

— До 84 кг, ММА, 3 раунда: Нуцалхан Умаханов (8-3, Махачкала) раздельным решением судей победил Василия Курочкина (17-8-1, Екатеринбург).