Эльбаев засомневался в достижениях Дацика: «Чего он добился? Случайно победил Орловского?»
14:17
Боец поп-ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 прокомментировал поединок против скандального тяжеловеса Вячеслава Дацика.
«Я боксер, а он [Дацик] кто? Он сам не понимает, кто он такой, — сказал Эльбаев на пресс-конференции перед боем. — Чего он добился? Случайно нокаутировал Орловского? Разбавил Тарасова? Победил Тайсона?»
Эльбаев и Дацик сразятся по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Мероприятие состоится 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
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