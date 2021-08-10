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Эльбаев засомневался в достижениях Дацика: «Чего он добился? Случайно победил Орловского?»

14:17
Даниял Эльбаев. Фото Instagram
Даниял Эльбаев. Фото Instagram
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Боец поп-ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 прокомментировал поединок против скандального тяжеловеса Вячеслава Дацика.

«Я боксер, а он [Дацик] кто? Он сам не понимает, кто он такой, — сказал Эльбаев на пресс-конференции перед боем. — Чего он добился? Случайно нокаутировал Орловского? Разбавил Тарасова? Победил Тайсона?»

Эльбаев и Дацик сразятся по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Мероприятие состоится 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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