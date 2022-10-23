Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением об исходе боя Петра Яна и Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Абсолютно не согласен с решением судей, — цитирует Габдуллина ТАСС. — Были рассечение и попадания, но позиционно Петр вел бой, держал центр октагона. Петр Ян доминировал и шел вперед, показывал активность, он не боялся рисковать, бил и боролся, переводил в борьбу, удерживал там. Это неверное решение».

Петр Ян уступил Шону О'Мэлли в трехраундовом поединке раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).