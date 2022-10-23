Экс-боец UFC Ромеро: «Петра Яна засудили. Решение судей вызывает рвотный рефлекс»

Экс-претендент на пояс UFC в среднем весе Йоэль Ромеро недоволен решением судей в бою Петра Яна и Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Неверное решение судей, Петра Яна засудили. Это решение вызывает только рвотный рефлекс и ничего больше», — цитирует Ромеро ТАСС.

Петр Ян уступил Шону О'Мэлли в трехраундовом поединке раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).