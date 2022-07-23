Брат Али Багова возмутился решением основателя АСА об остановке боя с Магомедовым

Старший брат и тренер российского легковеса Али Багова Умар Багов возмутился решением основателя лиги АСА Майрбека Хасиева, который остановил бой с Рашидом Магомедовым и дисквалифицировал обоих бойцов из-за отсутствия зрелищности.

«Нигде не видел, чтобы кто-то выходил в клетку и говорит: «Мы прерываем бой, нам не нравится». Люди были довольны боем, наши болельщики были довольны, но, если пару человек недовольны, то, извините, досмотрите до конца, а потом останавливайте», — сказал Багов-старший «СЭ» и ютуб-каналу Вестник ММА.

«Люди было скучно и они фукали? Фукали-фукали... Я не скажу, что все фукали. Наши ребята говорили, что все красиво, все хорошо. Если фукали, то почему наши ребята не фукали тогда?».

«Понимаете, в стойке у Али нет таких ударов — ни нокаутирующих, ни тех, которые наносят урон. Али же не является ударником. А то, что оппонент не бил — я ничего не могу сказать. Я говорю за своего бойца. Али пытался навязать свою игру уже с третьего раунда».

«Можно же было досмотреть пятый раунд? Это мой единственный вопрос к лиге. Да, я сейчас знаю, что он скажут: «Какой пятый раунд?! Нам не нравится то, как вы проводите бой». В пятом раунде была бы поставлена точка. Если вы хотите нас дисквалифицировать, забрать гонорар, то посмотрите пятый раунд, а потом говорите, что бой несостоявшийся и лишайте гонорара. Или хотя бы то, что бойцы остаются в Гран-при».

В начале пятого раунда основатель лиги ACA Майрбек Хасиев решил остановить бой 1/4 финала Гран-при ACA в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым, так как был недоволен ходом поединка. Бой признан несостоявшимся.

Бойцы сразились в со-главном событии турнира ACA 141, который состоялся 22 июля в Сочи.