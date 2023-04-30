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Сегодня, 13:28

Вице-президент АСА Бадаев ответил на претензии Олейника

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев ответил на критику экс-бойца UFC Алексея Олейника, упрекнувшего российскую лигу в том, что она мало делает для того, чтобы стать международной.

«Что касается Алексея Олейника, он говорит правильные вещи. Но это и так понятно. Не нужно быть глубоко мыслящим мастером, чтобы понимать, что международной лиге нужны бойцы из всех стран. Они у нас есть. Американцы Тони Джонсон, Лэнс Палмер и Крис Ханикатт, есть европейцы. Бойцы из Румынии, Болгарии, Словакии. Есть бразильцы. Мы не можем охватить весь мир. Мне реально интересно, а Алексей Олейник много наших турниров смотрит? Много ли бойцов знает? Знаком ли с нашим ростером? Это серьезный вопрос. Если он говорит это просто так, это одно дело, и при знакомстве он изменит свое мнение, потому что все не так безнадежно», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Ранее Олейник заявил, что не видит развития в российских ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-asa-badaev-otvetil-na-kritiku-oleinika-247321/
Алексей Олейник
ММА
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