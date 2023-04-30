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Сегодня, 13:46

Бадаев считает Биберта Туменова фаворитом в поединке с бывшим чемпионом PFL

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мыслями о поединке между американцем Лэнсом Палмером и россиянином Бибертом Туменовым.

«Считаю, что Биберт будет фаворитом, потому что он дерется в своей лиге, в понятной для себя обстановке. Он будет мотивирован и так далее. Многое будет зависеть и от мотивации Палмера. Пусть для него мотивацией будут хотя бы деньги и молодой парень, который попытается ему оторвать голову. Если Палмер будет мотивирован, Туменову предстоит тяжелый бой. Американец борется, он — атлетичный, дышит, проходил дистанцию в пять раундов. Но Биберт сейчас в расцвете своих возможностей. Он мотивирован, рвется к поясу, к победе в Гран-при, к реваншу с Исламом Омаровым. Поэтому за счет мотивации я считаю его фаворитом — 60 на 40», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Бой между Туменовым и Палмером пройдет 11 августа в рамках Гран-при ACA в полулегком весе.

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Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-bibert-tumenov-favorit-v-poedinke-s-byvshim-chempionom-pfl-247346/
Лэнс Палмер
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