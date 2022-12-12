Даррен Тилл сообщил, что возьмет перерыв в карьере после поражения на UFC 282

Британский средневес Даррен Тилл (18-5) подтвердил, что возьмет паузу и отдохнет от боев, подчеркнув, что он не завершает карьеру.

«Ты не всегда получаешь в жизни то, чего хочешь, — сказал Тилл в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Мне 29 лет. Я был на вершине спорта с 2017 года, начал выступать в UFC в 2015-м. Я не ухожу в отставку, не завершаю карьеру. Мне 29 лет, будет глупо уходить. В данный момент я иду на серии поражений. Это безумие, потому что я спаррингую с лучшими бойцами в мире, я чувствую себя в своей стихии, а затем выхожу в октагон и не могу собраться.

Просто хочу сказать, что мне жаль. Я пытался закатить шоу. Возможно, я слишком много тренируюсь. Я тренируюсь как сумасшедший. Последние 18 недель я отдал всего себя этому виду спорта.

Думаю, я возьму небольшой перерыв. Мне следует переосмыслить свою карьеру. Я не ушел в отставку — я хочу драться в следующем году, но сейчас все, чего я хочу, — это провести Рождество вместе со своей семьей и отдохнуть с друзьями.

Надеюсь, вам понравился бой. Это была война. Так держать, Дрикус. Я чувствовал, как он напуган, чтобы биться в стойке. Вот почему он проводил тейкдауны».

Тилл проиграл Дрикусу Дю Плесси (18-2) сабмишном в третьем раунде. Бойцы получил бонус «Бой вечера». Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.