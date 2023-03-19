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Веттори: «Первый раз моя мама пришла на мой бой UFC, я не мог проиграть»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Итальянский боец Марвин Веттори прокомментировал победу над грузином Романом Долидзе на UFC 286.

«Первый раз моя мама пришла на бой UFC, я испытывал такую энергию, не мог проиграть, когда она здесь. Это такой момент гордости для меня. Я снова вернулся на победную тропу, я здесь, не забывайте обо мне.

Я улучшил свою игру, горжусь своими киками сегодня, я знал, что должен связывать больше ударов. Каннонье, Перейра, Адесанья — я готов, я всегда здесь, просто дайте мне знать», — сказал Веттори в октагоне.

На счету 29-летнего Веттори 19 побед и 6 поражений. У 34-летнего Долидзе 12 побед и 2 поражения.

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