Ветеран UFC Алексей Олейник (60-16) отреагировал на победу 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) над 37-летним американским тяжеловесом Дерриком Льюисом (26-10) на UFC 277.

«Сегодня жирный получил то, что заслужил», — написал Олейник в Twitter.

Ранее Льюис сказал, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.