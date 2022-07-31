Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:14

Олейник — о поражении Льюиса: «Сегодня жирный получил то, что заслужил»

Олейник прокомментировал победу Сергея Павловича
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Ветеран UFC Алексей Олейник (60-16) отреагировал на победу 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) над 37-летним американским тяжеловесом Дерриком Льюисом (26-10) на UFC 277.

«Сегодня жирный получил то, что заслужил», — написал Олейник в Twitter.

Ранее Льюис сказал, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

ММА
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морено и Кай Кара-Франс получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 277

Тренер Павловича оценил шансы Анкалаева получить титульный бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости