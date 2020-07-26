Вердум в последнем бое в UFC «задушил» Густафссона на третьей минуте

Бразильский тяжеловес Фабрисиу Вердум удушающим приемом победил шведа Александра Густафссона на UFC Fight Night. Турнир прошел на Бойцовском острове в ОАЭ, встреча завершилась на третьей минуте первого раунда.

На счету 42-летнего Вердума 24 победы, 9 поражений и 1 ничейный результат. В последних двух боях он уступил россиянам — Алексею Олейнику и Александру Волкову. Ранее бразилец заявлял, что бой с Густафссоном — последний для него.

У 33-летнего Густафссона 18 побед и 7 поражений. Он потерпел три поражения кряду. Ранее швед участвовал в трех титульных боях — во всех потерпел поражения.

Также американка Карла Эспарза (18-6) раздельным решением судей победила бразильянку Марину Родригез (12-1-2) — 30-27, 29-28, 28-29.