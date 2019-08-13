Вердум назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум назвал россиянина Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории. Именно бразилец прервал беспроигрышную серию Емельяненко в 2010 года, победив удушающим приемом.

​– Считаю, что Кормье очень хороший боец. У него два пояса в двух весах, – цитирует Вердума The Mix. – Однако для меня лучший – Федор Емельяненко. Он заслужил это. Он 10 лет не проигрывал. Он все еще сильнейший в мире. Говорю так не потому, что победил его. Он всегда был для меня идолом. Однако в нашем бою я очень хотел победить.