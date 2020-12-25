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Боец Васлевский: «В раздевалку зашли люди из уголовного розыска и забрали Исмаилова»

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Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал журналистами, как полицейские увезли с турнира Fight Nights Магомеда Исмаилова.

Магомед Исмаилов.Исмаилова забрала полиция: реакция и слова бойца

Василевский выступал на турнире в главном бою вечера, в котором нокаутировал Богдана Гуськова. За час до его поединка Исмаилов подрался с Владимиром Минеевым после словесной перепалки.

«Он [Исмаилов] до конца был со мной в раздевалке, — сказал Василевский. — Он пришел, ему заклеили нос. Он сидел со мной, наставления мне давал перед моим выходом. И потом зашли два человека, сказали, что они из уголовного розыска и забрали Магу. Я там разрывался, говорил «не отдам его», но они забрали его».

(Константин Колмаков)

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