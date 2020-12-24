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Исмаилова забрала полиция: реакция и слова бойца

Магомед Исмаилов. Фото Twitter
Магомед Исмаилов. Фото Twitter
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал инцидент, который завершился дракой между ним и Владимиром Минеевым. Это произошло на турнире АМС Fight Nights в Москве.

«Вы меня снимаете?» — сказал Исмаилов журналистам. Комментируя скандал, он сказал: «Я не знаю. Это все связано...». Перед тем, как его выводила полиция, спортсмен добавил: «Все нормально, вообще не парьтесь.

Магомед Исмаилов был доставлен в отделение полиции после драки с Владимиром Минеевым. Как заявили в полиции: «доставлен для работы».

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