Вячеслав Василевский: «То состояние, в котором Александр Емельяненко находился, можно назвать большим упадком»

Боец ММА Вячеслав Василевский признался, что был удивлен словам агента Александра Емельяненко, что они могут провести бой.

«Для меня стало неожиданностью, что менеджер Емельяненко Никита Бурчак заявил о том, что Александр может стать моим соперником. Я недавно сказал о том, что драться с Емельяненко «не по-мужски». Потому что у Саши в жизни был очень трудный период. То состояние, в котором он находился, можно назвать большим упадком. А сейчас он вроде как-то восстановился. И тот, кто будет пользоваться этим моментом сейчас, будет подобен стервятнику, который будет пытаться загрызть раненую жертву.

Этим многие будут поднимать свой статус в глазах болельщиков. Никто же не будет говорить о состоянии, в котором дрался Емельяненко. Пользоваться этим моментом мне не хотелось. Я сказал, что это не по-спортивному и даже не по-мужски», — цитирует MMA.Metaratings.ru Василевского.