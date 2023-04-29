Вартанян: «Если человек занимается спортом — это уже хорошо и неважно, это Александр Емельяненко или кто-то еще»

Финалист Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян поделился мнением о предстоящем бое Александра Емельяненко с Евгением Ершовым.

«Если человек занимается спортом — это уже хорошо и неважно, это Александр Емельяненко или кто-то еще. Я за то, чтобы все занимались спортом и становились сильными. Я не в курсе, кто такой Евгений Ершов, но блогеры тоже бывают разные. Возьмите Джейка Пола, у которого на самом деле хорошая школа, хотя его тоже можно назвать блогером и непрофессионалом», — цитирует MMA.Metaratings.ru Вартаняна.

Бой Александр Емельяненко против бойца поп-ММА Евгения Ершова пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» в Москве.