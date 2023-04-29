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ММА

29 апреля, 02:06

Кельбиханов: «Для меня интересно до сих пор подраться с Штырковым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался по поводу возможного боя с Иваном Штырковым.

«Изначально для меня было очень интересно и интересно до сих пор подраться с Ваней Штырковым. Не принципиально, на голых кулаках или по боксу. Ваня Штырков — большое имя, которое известно на Урале, в России и широкой публике. Поэтому очень интересно. Мы вместе участвовали в подкасте, иногда видимся, но без плотного общения. Считаю, что наш бой стоит шестизначного гонорара», — цитирует MMA.Metaratings.ru Стхански.

29 апреля Кельбиханову предстоит бой против Михаила Колобегова на турнире по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/stkhanski-nash-boi-s-shtyrkovym-stoit-shestiznachnogo-gonorara-246951/
ММА
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