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Вартанян: «Готов к бою с Раисовым. Все зависит от гонорара»

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Эдуард Вартанян. Фото Instagram
Эдуард Вартанян. Фото Instagram

Бывший боец ACA россиянин Эдуард Вартанян готов разделить клетку с соотечественником Юсуфом Раисовым. Об этом он заявил в интервью «СЭ» после победы над бразильцем Раймундо Батистой.

«Я готов к любым предложениям, все зависит от гонорара, — сказал он. — [Готов подраться] в ACA или любой другой организации».

Вартанян победил Батисту техническим нокаутом в главном событии турнира Open FC 10, который прошёл 12 сентября в Москве.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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