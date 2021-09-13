Вартанян: «Готов к бою с Раисовым. Все зависит от гонорара»

Бывший боец ACA россиянин Эдуард Вартанян готов разделить клетку с соотечественником Юсуфом Раисовым. Об этом он заявил в интервью «СЭ» после победы над бразильцем Раймундо Батистой.

«Я готов к любым предложениям, все зависит от гонорара, — сказал он. — [Готов подраться] в ACA или любой другой организации».

Вартанян победил Батисту техническим нокаутом в главном событии турнира Open FC 10, который прошёл 12 сентября в Москве.