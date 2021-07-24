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Руки-базуки потерпел поражение нокаутом от тиктокера Степанова

12:33
Кирилл Терешин. Фото Instagram
Кирилл Терешин. Фото Instagram

Состоялся фрик-бой между Кириллом Терешиным по прозвищу Руки-базуки и тиктокером Данилом Степановым. Организатором противостояния выступил чеченский блогер Асхаб Тамаев. Видео уже доступно на его одноименном канале.

Бой Степанова и Терешина проходил в клетке, но по правилам бокса, а его итогом стала победа Степанова нокаутом во втором раунде. После очередного фиаско Терешин решил вызвать на бой музыканта Моргенштерна, который на прошлой неделе подписал контракт с лигой Hardcore MMA.

До этого Степанов бился с Тамаевым по правилам поп-ММА, и тот поединок завершился вничью.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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