Руки-базуки потерпел поражение нокаутом от тиктокера Степанова
12:33
Состоялся фрик-бой между Кириллом Терешиным по прозвищу Руки-базуки и тиктокером Данилом Степановым. Организатором противостояния выступил чеченский блогер Асхаб Тамаев. Видео уже доступно на его одноименном канале.
Бой Степанова и Терешина проходил в клетке, но по правилам бокса, а его итогом стала победа Степанова нокаутом во втором раунде. После очередного фиаско Терешин решил вызвать на бой музыканта Моргенштерна, который на прошлой неделе подписал контракт с лигой Hardcore MMA.
До этого Степанов бился с Тамаевым по правилам поп-ММА, и тот поединок завершился вничью.
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