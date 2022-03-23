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Сегодня, 02:29

Соннен предстанет перед судом из-за избиения шести человек

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Бывшему претенденту на титул чемпиона UFC в среднем весе Челу Соннену предъявлено 11 обвинений в связи с инцидентом, который произошел 18 декабря 2021 года в отеле-казино Luxor в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.
Тогда 44-летний Соннен избил шестерых человек — в том числе женщину. Согласно судебным документам, бойцу предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления (удушение человека), а также 10 обвинений в совершении мелких правонарушений. После драки Соннена задержала полиция, но в итоге он был отпущен.

Судебные слушания назначены на 27 апреля.

По словам экс-бойца UFC Брэндона Шауба, драка возникла после того, как пьяные посетители казино стали оскорблять супругу Соннена. Сам Соннен инцидент не комментировал.

Чейл Соннен
ММА
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