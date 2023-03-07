Валентина Шевченко сделала заявление после поражения Грассо

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала вернуться еще более сильной.

«Спасибо всем за поддержку! Искренне ценю всех вас! — написала Шевченко в соцсетях. — Победа или поражение... Спасибо, что вы со мной. Трудные времена воспитывают сильных людей. Боевые искусства — это моя жизнь, и я вернусь для незамедлительного реванша более сильной, чем когда-либо. Бой не прощает ошибок! Особенно это расстраивает, когда ты ведешь поединок. Никаких оправданий, только тяжелая работа! Готова начать все сначала. Люблю вас всех».

Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо (16-3) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.