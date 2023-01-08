Валентина Шевченко рассказала, когда хочет провести следующий бой

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) заявила, что готова провести следующий бой в марте.

«Чемпионка готова, так что просто дайте мне бой с той, кто готов, — сказала Шевченко в интервью UFC. — Март — подходящее для меня время. Уже январь, и время со всеми новогодними праздниками пройдет очень быстро. Март — отличное время для моего возвращения. Я бы сказала, идеальное. Я открыта для боя со всеми потенциальными претендентами».

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.