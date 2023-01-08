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Сегодня, 15:32

Губерниев предположил, чем Хабиб будет заниматься после ухода из индустрии MMA

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«Это его выбор. Какая может быть у нас грусть. Он человек талантливый. Будет реализовывать себя в других сферах. Поэтому пожелаем ему удачи», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.

Дмитрий Губерниев
Хабиб Нурмагомедов
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