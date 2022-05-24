Валентина Шевченко планирует подняться в весе для боя с Пеньей или Нуньес

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-3) заявила, что до конца года планирует подняться в полулегкий вес, чтобы подраться с победительницей пары Джулианна Пенья (11-4) — Аманда Нуньес (21-5).

«Думаю, что после боя с Таилой Сантос я поднимусь в легчайший вес, — сказала Шевченко в интервью The MMA Hour. — Чем громче будет бой, тем лучше. Думаю, до конца года у меня будет большой бой. Но я также жду, когда Миша Тейт подерется в наилегчайшем дивизионе в июле. У меня большой выбор, куда двигаться дальше».

Шевченко победила Пенью сабмишном во втором раунде 28 января 2017 года на UFC on Fox 23. С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.

Шевченко будет защищать титул в легчайшем весе в 7-й раз против Таилы Сантос (19-1) 11 июня на UFC 275 в Каланге, Сингапуре.

Пенья и Нуньес проведут реванш 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Первый поединок между бойцами состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269. Пенья, будучи андердогом, сотворила сенсацию: американка нокаутировала бразильянку во втором раунде и забрала пояс чемпиона в легчайшем весе.