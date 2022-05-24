Генри Сехудо назвал бойца, против которого должен подраться Конор Макгрегор

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) должен подраться против Тони Фергюсона (23-5) до конца года, а уже затем требовать боя с топовыми бойцами.

«Конор должен подраться с Тони Фергюсоном, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. — Для него это выигрышный поединок. Ему не стоит драться против топовых бойцов, потому что они побью его. Конечно, Конор — дойная корова, он может подраться с любым в легком и полусреднем весе. Но я думаю, что сперва ему нужно добыть хотя бы одну победу».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.