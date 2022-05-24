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Сегодня, 14:53

Младший брат Камару Усмана вышел в полуфинал нового сезона The Ultimate Fighter

Давид Хачатрян
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В 3-м эпизоде 30-го сезона The Ultimate Fighter младший брат действующего чемпиона полусреднего веса UFC Камару Усмана (20-1) Мохаммед (7-2) победил единогласным решением судей Митчелла Сайпа (5-2) в принципиальном противостоянии.

Перед поединком Сайп обвинил Усмана в том, что тот несколько лет уклонялся от их боя. В свою очередь Усман опроверг это заявление. Во время битвы взглядов перед поединком оба бойца едва не устроили потасовку.

33-летний Мохаммед Усман — младший брат Камару, выступающий в тяжелой весовой категории. Перед новым сезоном The Ultimate Fighter Усман дебютировал 6 мая 2021 года в Professional Fighters League, где потерпел поражение от Брэндона Сэйлеса (6-2) техническим сабмишном во 2-м раунде.

Камару Усман
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