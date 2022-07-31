Тренер Павловича рассказал, какой был план на бой с Дерриком Льюисом

Артем Бэра, тренер российского тяжеловеса Сергея Павловича, рассказал о плане на бой с Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Была установка держать дистанцию и не давать Льюису ее сокращать. Это его стихия, у него более короткие рычаги. Нужно было бить и не отпускать, если попадешь. Решили идти вперед с первых секунд, потому что это самая удобная задача для нас и неудобная для Льюиса. Он не любит, когда его давят, он любит сам идти вперед. Чаще всего Деррик выигрывает бои, именно когда идет вперед сам», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде, рефери остановил поединок на первой минуте. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.