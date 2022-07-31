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Сегодня, 10:30

Тренер Павловича рассказал, какой был план на бой с Дерриком Льюисом

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Артем Бэра, тренер российского тяжеловеса Сергея Павловича, рассказал о плане на бой с Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Была установка держать дистанцию и не давать Льюису ее сокращать. Это его стихия, у него более короткие рычаги. Нужно было бить и не отпускать, если попадешь. Решили идти вперед с первых секунд, потому что это самая удобная задача для нас и неудобная для Льюиса. Он не любит, когда его давят, он любит сам идти вперед. Чаще всего Деррик выигрывает бои, именно когда идет вперед сам», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде, рефери остановил поединок на первой минуте. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sergeya-pavlovicha-raskry-l-plan-na-boj-s-derrikom-l-yuisom/
Сергей Павлович
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