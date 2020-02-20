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Валентина Шевченко может провести бой с Джоанн Калдервуд 6 июня

12:12
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Боец ММА Валентина Шевченко, гражданка Киргизии, России и Перу, может провести поединок против британки Джоанн Калдервуд. Это поединок, возможно, пройдет, 6 июня на турнире UFC 251.

Как информирует MMA Fighting, стороны достигли устной договоренности о поединке. Контракт пока не был подписан. Также не было и официального объявления о бое.

31-летняя Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Она одержала 19 побед в ММА при трех поражениях. 33-летняя Калдервуд победила 14 раз (пять нокаутов) при четырех поражениях.

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