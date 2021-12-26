Действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов не считает Вадима Немкова лучшим российским полутяжеловесом. В настоящее время Немков является чемпионом американского промоушена Bellator в весовой категории до 93 кг.

«Могу ли назвать Немкова лучшим российским полутяжеловесом? Самый лучший российский полутяжеловес — это Вагаб Вагабов. Вот кого я могу назвать. Если я буду драться в Bellator, я буду идти за титулом, а на сегодняшний день титулом владеет он. Поэтому я упомянул его имя», — сказал Вагабов в интервью СМИ после победы над Дамилом Шарафутдиновым.

В главном событии турнира лиги «Правда», который состоялся 25 декабря в Москве, Вагабов единогласным решением судей выиграл у Дамила Шарафутдинова. Бой проходил по правилам бокса и состоял из четырех раундов.