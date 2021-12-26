Джигурда рассказал о будущем сопернике и назвал дату реванша со Шпаком
Известный шоумен Никита Джигурда прокомментировал поражение от блогера Александра Шпака в поединке по правилам бокса.
«Я сразу сказал о бое-реванше, который привлечет еще большее внимание, — приводит слова Джигурды «КП Спорт». — Никто не сможет сказать, что я побеждал только слабеньких. Я сознательно пошел на разницу в весе в 25 килограмм, в возрасте — в 19 лет. Сознательно! И никто нас не может обвинить в постановочности. Так что респект Александру Шпаку. Реванш состоится в конце февраля — начале весны. А в январе у меня поединок с Николаем Лукинским, который взял титул «Король ринга» и при этом очень некрасиво повел себя в мой адрес. За это я его и вызвал».
На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса: две победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от Шпака.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/dzhigurda-rasskazal-o-budushhem-sopernike-i-nazval-datu-revansha-so-shpakom/
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