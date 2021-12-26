Джигурда рассказал о будущем сопернике и назвал дату реванша со Шпаком

Известный шоумен Никита Джигурда прокомментировал поражение от блогера Александра Шпака в поединке по правилам бокса.

«Я сразу сказал о бое-реванше, который привлечет еще большее внимание, — приводит слова Джигурды «КП Спорт». — Никто не сможет сказать, что я побеждал только слабеньких. Я сознательно пошел на разницу в весе в 25 килограмм, в возрасте — в 19 лет. Сознательно! И никто нас не может обвинить в постановочности. Так что респект Александру Шпаку. Реванш состоится в конце февраля — начале весны. А в январе у меня поединок с Николаем Лукинским, который взял титул «Король ринга» и при этом очень некрасиво повел себя в мой адрес. За это я его и вызвал».

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса: две победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от Шпака.