Немков — о намерении Емельяненко провести бой с Нганну: «Если есть желание, то он может попробовать»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал «СЭ» желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Если он чувствует, что может с ним конкурировать, значит так и есть. Он сейчас с нами отработал на сборах. Он постоянно держит себя в хорошей форме, тренируется. Если есть желание, то он может попробовать», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.