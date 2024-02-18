Харитонов — о желании Емельяненко провести бой с Нганну: «Получить по кукушке и забрать большой куш»

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Я вижу в желании Федора провести бой с Нганну одно — получить по кукушке и забрать большой куш. Вот и все. Мое мнение — это просто пиар с его стороны», — сказал Харитонов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.