Вадим Немков отреагировал на лидерство в рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) поделился впечатлениями, узнав, что стал лучшим бойцом Bellator в рейтинге pound-for-pound.

«Я очень рад, что возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от категории. Очень приятно, мотивирует дальше выигрывать, оставаться на том же месте, не сдавать позиции», — сказал Немков в разговоре с журналистами.

Немков победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

