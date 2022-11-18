Камил Гаджиев: «Шара нарушил ряд условий, но мы пришли с RCC к консенсусу»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о ситуации с организацией поединка между Шарабутдином Магомедовым и Михаилом Рагозиным, который пройдет 3 декабря на RCC 13.

По словам Гаджиева, все вопросы касательно неправомерности боя улажены.

«Мы с Шарой это обсудили, услышали друг друга, в первую очередь Шара услышал меня. Плюс состоялся разговор с Николаем Клименко [глава RCC], мы вчера созванивались. Знаете, честно скажу вам, друзья: если бы Николай занял позицию: «В любом случае, несмотря на имеющийся у вас контракт, Шара будет драться», то я бы на это тоже начал вредничать. Но так как Коля в принципе как коллега говорит: «Ну в принципе мы уже как бы анонс сделали, мы не в курсе были вашего контракта, что делать-то будем?» Мы, конечно, в этом случае пришли к консенсусу.

Поэтому Шара дерется с Рагозиным, а в случае победы дерется с Минеевым. И почему-то все считают, что Шара точно выиграет. Так как минимум не думает Рагозин и его команда. И я тоже не уверен в том, что Шара у Рагозина выиграет. Посмотрим, что будет. Минеев, в свою очередь, дерется с Родригесом, давайте дождемся результата обоих поединков и дальше уже поговорим про чемпионский бой. Всем удачи!» — цитирует Гаджиева телеканал UDAR.

Магомедов в прошлом бою победил Сергея Мартынова (16-5) техническим нокаутом в третьем раунде 13 августа на RCC: Intro 22 в Екатеринбурге.