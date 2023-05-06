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Сегодня, 10:58

В UFC рассказали о вероятности проведения боя Рахмонова с Чимаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный редактор официального сайта UFC Томас Джербази рассказал о вероятности проведения боя казахстанца Шавката Рахмонова с представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым.

«Я не думаю, что мы увидим Чимаева снова в полусреднем весе — если только это не будет элиминатор на титул или непосредственно титульный бой. Что касается трэштока, на него я внимания не обращаю, лол», — приводит слова Джербази Legalbet.kz.

В феврале 2023 года тренер Чимаева сообщил, что боец перешел в средний вес.

Рахмонов и Чимаев продолжают попытки трэштока в адрес друг друга в соцсетях. В ответ на вопрос одного из своих подписчиков, не опасается ли он встречи в октагоне с Рахмоновым, Хамзат ответил: «Волки кошек не боятся. Казах, не забывай!».

Источник: https://legalbet.kz/news/v-ufc-rasskazali-o-veroyatnosti-provedeniya-boya/
Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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