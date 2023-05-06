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UFC 288, Стерлинг — Сехудо: время начала, полный кард и где смотреть прямой эфир турнира

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Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо.
Фото Global Look Press

В воскресенье, в ночь на 7-е мая, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), состоится турнир UFC 288.

В главном бою мероприятия действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретится с экс-чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.

В основном карде россиянин Мовсар Евлоев проведет бой против бразильца Диего Лопеса.

UFC 288: кард турнира

Основной кард

Легчайший вес: Алджамейн Стерлинг (Ямайка) — Генри Сехудо (США)
Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) — Гилберт Бернс (Бразилия)
Женский минимальный вес: Джессика Андраде (Бразилия) — Ян Сяонянь (Китай)
Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (Россия) — Диего Лопес (Бразилия)
Полулегкий вес: Крон Грейси (Бразилия) — Чарльз Жорден (Канада)

Прелимы:

Легкий вес: Дрю Добер (США) — Мэтт Фревола (США)
Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечукву (Нигерия) — Дэвин Кларк (США)
Полусредний вес: Кэлинн Уилльямс (США) — Роландо Бедоя (Перу)
Женский минимальный вес: Марина Родригес (Бразилия) — Вирна Яндироба (Бразилия)

Ранние прелимы:

Тяжелый вес: Брэкстон Смит (США) — Паркер Портер (США)
Средний вес: Филипп Хоуз (США) — Икрам Алискеров (Россия)
Наилегчайший вес: Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Жалгас Жумагулов (Казахстан)
Средний вес: Джозеф Холмс (США) — Клаудио Рибейро (Бразилия)

В России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 5.00 по московскому времени.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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