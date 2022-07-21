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Сегодня, 17:06

В UFC подтвердили бой Петра Яна с Шоном О'Мэлли в Абу-Даби

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Петр Ян и Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото UFC, Telegram

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли, сообщает пресс-служба UFC. Бойцы подерутся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября на арене Etihad Arena.

В главном бою вечера единоборств UFC 280 встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев.

У 29-летнего россиянина Яна 16 побед и три поражения в ММА. В своем последнем бою он проиграл раздельным решением судей американцу Алджамэйну Стерлингу на UFC 273.

На счету 27-летнего О'Мэлли — 15 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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