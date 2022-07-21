Шара Буллет дебютирует в RCC в поединке против Ростовского Мясника

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет, 10-0) проведет бой против Сергея Мартынова (Ростовский Мясник, 16-4). Поединок возглавит турнир RCC Intro 22 в Екатеринбурге 13 августа.

Ранее Шара Буллет дошел до финала Гран-при «Нашего дела», где нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал чемпионом организации.

Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК. Зрителей ждут 13 поединков с участием бойцов из России и Бразилии.