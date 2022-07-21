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Сегодня, 17:35

Хрюнов: «Монсон — русский мужик до мозга костей»

Промоутер Хрюнов назвал Монсона русским мужиком до мозга костей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о характере бойца Джеффа Монсона.

«Сейчас все больше раскрывается образ самого Монсона, — приводит слова Хрюнова Metaratings.ru. — Вы представляете, Джефф в зрелом возрасте осознанно переехал в Россию, потому что почувствовал, что это его. Ему действительно нравится Сибирь, нравится Уфа, где он сейчас живет. У него русская жена, он депутат Красногорской городской думы. Монсон — русский мужик до мозга костей. Я с ним общался еще много лет назад, когда он был звездой американских единоборств, хотя уже тогда имел свою специфику и своеобразные политические взгляды. Сейчас, по большому количеству признаков и факторов, он культурно русский человек».

Знаменитый Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик против Джеффа Монсона. Поединок звезд MMA состоится 5 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/xryunov-monson-russkii-muzik-do-mozga-kostei-43875/
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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