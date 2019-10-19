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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

В UFC отменен результат поединка, поскольку один из бойцов использовал ингалятор в перерыве между раундами

08:38

Судьи признали несостоявшимся поединок Грега Харди и Бена Сосоли на турнире UFC on ESPN 6, который прошел в тяжелом весе. Бой закончился победой Харди решением судей. Однако впоследствии они аннулировали результат, поскольку выяснилось, что Харди пользовался ингалятором между вторым и третьим раундом, сообщает ESPN.

Боец, который в прошлом занимался американским футболом, объяснил, что является новичком в этом виде спорта, поэтому предварительно спросил разрешения на использование ингалятора и получил его.

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